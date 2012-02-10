Двоє депутатів Яценюка виїхали з України - у них очікуються обшуки

Сьогодні вранці, близько 6.30, співробітники правоохоронних органів почали обшуки в квартирах декількох співробітників ПрАТ «Стальканат-Сілур» і двох адвокатів керівництва приватного акціонерного товариства, повідомив УНІАН Віталій МІРОШНИКОВ - прес-секретар співвласника цього підприємства й голови обласної організації партії «Фронт змiн» Володимира НЕМИРОВСЬКОГО.

«Поки не можу сказати, хто санкціонував ці обшуки, - додав він, - і скільки всього квартир обшукувалося. Їх близько десятка. Але знаю, що за всіма адресами силовики вривалися одночасно - рівно о 6.30 ранку».

За його словами, очікуються також обшуки квартир керівництва облорганізації «Фронту змiн» депутатів Одеської облради В.НЕМИРОВСЬКОГО і Сергія ФАЄРМАРКА, які нещодавно залишили межі України.

Міські лідери партій "Фронт змін" і ВО "Батьківщина" – у зв`язку з фактами грубого тиску силовиків і початих репресій - закликали своїх прихильників і всіх одеситів вийти сьогодні о 13.00 до стін Одеської обласної держадміністрації на мітинг протесту «Ні - правовому беззаконню!».

«Те, що зараз відбувається в Одесі, це - просто викручування рук активістам політпартії, - прокоментував ситуацію лідер фракції «Фронт змiн» в Одеській міськраді Олександр ОСТАПЕНКО. - Намагаються надіти на них наручники й кинути в холодну, як раніше це зробили з ЛУЦЕНКО, ТИМОШЕНКО та іншими. Причому, силовики перейшли від репресій у столиці в обласні центри - Харків, Вінницю, Хмельницький, перетворюючи їх на тенденцію. Й незабаром це може торкнутися кожного».

У Відділі зв`язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області не змогли підтвердити або спростувати факти проведення обшуків, порадивши звернутися до прес-служби прокуратури Одеської області, оскільки саме слідчі прокуратури проводять розслідування у кримінальних справах, порушених стосовно посадовців ПрАТ «Стальканат-Сілур».

Проте прес-служба прокуратури Одеської області не доступна для коментарів, не мали її співробітники відомостей про причини затримання екс-гендиректора підприємства Леоніда ШЕМЯКІНА.

Тим часом, адвокат Л.ШЕМЯКІНА повідомив УНІАН, що його «підзахисного вже звільнено з-під варти Приморським райсудом Одеси під підписку про невиїзд».

Як повідомляв УНІАН, 30 січня 2012 року група озброєних людей у камуфляжній формі намагалася здійснити силове захоплення ПрАТ «Виробниче об`єднання «Стальканат-Сілур». Вони зламали паркан, представилися співробітниками УБОЗу і заявили, що мають намір провести обшук на підприємстві. Проте з`ясувалося, що не мають на це законної підстави, оскільки постанова суду про проведення обшуку за датою збігається з рішенням суду про припинення кримінальної справи за фактом фіктивного банкрутства ВАТ «Стальканат».

Екс-голову ВАТ «Стальканат» Л.ШЕМЯКІНА, який багато років очолює обласне об`єднання роботодавців, було затримано 6 лютого, за словами родичів, після шестигодинного допиту. Напередодні затримання у квартирі і в офісі 67-річного Л.ШЕМЯКІНА було проведено обшук, під час якого було вилучено документи, гроші й фамільні цінності.

Родичі Л.ШЕМЯКІНА пов`язують обшук у квартирі і в офісі Л.ШЕМЯКІНА, а також узяття його під варту з ситуацією, що виникла навколо «Стальканату».

Керівник Відділу зв`язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області Володимир ШАБЛІЄНКО заявив УНІАН, що ніяких коментарів із приводу затримання Л.ШЕМЯКІНА з боку УМВС не буде, і порадив звернутися із цього приводу до прокуратури області.

У свою чергу, начальник прес-служби прокуратури Одеської області Олена АБРАМОВА сказала УНІАН, що «ніяких відомостей або вказівок із цього приводу поки не має».