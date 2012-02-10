У Харкові почали збір підписів під зверненням до ПАРЄ

Громадські активісти та опозиційні політики підписали звернення до Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо визнання політв’язнями Юлії ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА.

Підписання відбулось під час мітингу під стінами Качанівської колонії у Харкові. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянського руху «Вперед!», що виступив організатором акції.

Як повідомив співголова організації Андрій ПАНАЕТОВ, «ми звертаємося до Парламентської асамблеї Ради Європи із закликом визнати за Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКОМ та іншими представниками опозиції, що перебувають в ув`язненні, статусу політичних в`язнів. Ми також просимо підтримати вимоги українського народу до правлячого режиму звільнити Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКА та інших політв`язнів, а також надати гарантії їх участі в парламентських виборах 2012 року».

Він відзначив, що громадянські лідери вперше організували акцію на підтримку політика та збір підписів під зверненням до ПАРЄ, оскільки розуміють, що без політичної свободи не буде громадянської та економічної.

Спільно з громадянськими лідерами звернення підписали лідер УСДП Наталія КОРОЛЕВСЬКА та її перший заступник Євген СУСЛОВ. Як відзначила у своєму виступі Н.КОРОЛЕВСЬКА, 22 січня громадянські лідери та опозиційні політики вже задекларували спільність дій у розбудові України. А сьогодні Харків знову став столицею України, бо саме тут знаходиться Ю.ТИМОШЕНКО – лідер нескореної України. «Лідер України, яка не готова миритися зі свавіллям влади та готова боротися за свої права, за свою свободу. І сьогодні, тут, біля стін Качанівській колонії, зібралися найсильніші та найсміливіші люди. І ми прийшли сюди сказати: Свободу Юлії ТИМОШЕНКО!».

Депутат повідомила, що організатори акції у квітні перед черговою сесією ПАРЄ передадуть всі підписи Є.СУСЛОВУ, який є делегатом від України, та особисто передасть звернення європейцям. «Ми доб`ємося, щоб Ю.ТИМОШЕНКО була на волі», - сказала вона.

Є.СУСЛОВ зазначив, що завдяки збору підписів процес звільнення Ю.ТИМОШЕНКО і Ю.ЛУЦЕНКА вдасться значно прискорити. «Я впевнений, що ПАРЄ відгукнеться на наше прохання і ми всі разом доб`ємося статусу політичних в’язнів для Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.ЛУЦЕНКА», - додав він.

Напередодні пропозиція підписати Звернення до ПАРЄ була надіслана усім партіям, що входять до Комітету опору диктатурі, а також «Громадянській позиції» Анатолія ГРИЦЕНКА та «Удару» Віталія КЛИЧКА. Як повідомив голова «Європейської партії України», народний депутат Микола КАТЕРИНЧУК, він сьогодні не зміг долучитися до мітингу під стінами Качанівської колонії, проте підтримує Звернення до ПАРЄ та підпише його найближчим часом.