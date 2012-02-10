Столична влада налагодила діалог з промисловим сектором

Вперше за останні кілька років столична влада налагодила зв`язок з промисловим сектором Києва. Про це заявив голова Ради директорів підприємств та організацій міста Києва, директор ВО «Київприлад» Олександр Осадчий.

«Ми мріяли про такий діалог не один рік. Рада директорів підприємств Києва працює з 2006 року, проте, ми не могли знайти порозуміння з попередньою владою міста. Сьогодні ж ситуація докорінно змінилася. Я вдячний особисто Олександру Попову за таку увагу до промислового комплексу та сучасний підхід до взаємодії бізнесу і влади», – наголосив голова Ради директорів підприємств та організацій міста Києва, директор ВО «Київприлад» Олександр Осадчий.

Він зауважив, що і сьогодні у промисловому секторі залишається маса проблем, найбільша з яких – нестача замовлень.

«Маючи такий потенціал, Київ може забезпечувати низку своїх галузей необхідними ресурсами – матеріалами, обладнанням, кадрами. Я вважаю, що в першу чергу ми повинні виробляти продукцію для внутрішнього користування, для киян. І сьогодні ми нарешті відчули, що влада виявила зацікавленість у такій співпраці. Адже ми можемо запропонувати не лише якісний продукт, а й збільшення податку до міської казни, нові робочі місця, і як результат – вагомий внесок у розвиток економіки Києва загалом», – підкреслив Олександр Осадчий.

Він додав, що промисловий комплекс міста має великі можливості у машино- та авіабудуванні, у виробництві енергозберігаючих технологій тощо.

Нагадаємо, що протягом останнього року голова КМДА Олександр Попов здійснив візити до підприємств столиці, у результаті чого було підписано низку угод про співпрацю.