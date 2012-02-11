Королевська: Харків знову став столицею України

Народні депутати України Наталія КОРОЛЕВСЬКА і Євген СУСЛОВ разом із соратниками побували на території Качанівської виправної колонії в Харкові. Про це повідомила журналістам Н.КОРОЛЕВСЬКА, яка сьогодні перебуває у Харкові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСДП, за її словами, під час візиту до виправної установи вона поспілкувалася з її начальником Іваном ПЕРВУШКІНИМ та передала посилку Юлії ТИМОШЕНКО.

«На жаль, зустрітися з Ю.ТИМОШЕНКО нам не вдалося, їй дозволено побачення один раз на місяць. Тому ми не наполягали на зустрічі з нею, розуміючи, що Ю.ТИМОШЕНКО буде набагато важливіше зустрітися зі своєю дочкою і рідними», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона відзначила, що однією з причин відвідання Качанівської колонії була необхідність переконатися в тому, що Ю.ТИМОШЕНКО знаходиться в прийнятних умовах і що до неї готові допустити медичний персонал з-за кордону.

«Ми попросили передати Ю.ТИМОШЕНКО всі ті речі, які я отримую від людей під час поїздок по регіонах. Це рушник, дитячі малюнки, теплі речі і листи, наповнені любов'ю до Юлі», - зазначила вона.

Н.КОРОЛЕВСЬКА наголосила, що сьогодні Харків знову став столицею України, бо саме тут знаходиться лідер української опозиції. «Лідер тієї України, яка не готова миритися з беззаконням нинішнього режиму, і готова боротися за свої права, за свою свободу. Ми не можемо зламати ці стіни, але ми можемо зламати цю владу. Ми - разом! І разом ми - сила», - зазначила лідер УСДП.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці під час мітингу біля стін Качанівській колонії, організованого Громадянським рухом «Вперед!», громадські лідери підписали Звернення українських громадян до Парламентської Асамблеї Ради Європи про надання Юлії ТИМОШЕНКО і Юрію ЛУЦЕНКО статусу політичних в’язнів.