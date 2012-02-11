Литвин: корінь проблеми в тому, що тут є УПЦ Московського патріархату

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наголосив, що сьогодні «церкви перетворилися в політичні партії». Про це він сказав в ефірі «Шустер Live», відповідаючи на запитання щодо протистояння, куди підключилися й українські політики, щодо наділення повноваженнями уряду України, зокрема, передачі Почаївської лаври і Києво-Печерської лаври релігійним організаціям у власність.



Він наголосив, що ознайомився з листом керівництва УПЦ Київського патріархату щодо цього питання.



В.ЛИТВИН наголосив, що «лідери церков повинні перейматися тим, як об’єднати церкви України», «їх можна і потрібно об’єднати на канонах церковних, на добровільній згоді ієрархів церков і зрозуміло пастві».



В.ЛИТВИН підкреслив, що сьогодні «деякі конфесії нагадують політичні партії, які в той чи інший момент моляться, і посилюють розкол суспільства».



Голова ВРУ наголосив, що потрібно відкласти розгляд у парламенті України законопроектів, які «є дискутивними, які розколюють політикум, які розпалюють українське суспільство».



За його словами, «у нас не виникає проблем, коли кажуть - треба передати, ну скажімо іншим конфесіям, а корінь проблеми заключається в тому, що тут є УПЦ Московського патріархату, і йде боротьба між депутатами, хто заручиться підтримкою тієї чи іншої конфесії перед виборами».



Як відомо 12 січня у ВРУ було зареєстровано законопроект (№9690), яким 6 депутатів з фракцій та групи парламентської більшості, запропонували вилучити з «Переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації», три великі об'єкти, які зараз знаходяться в користуванні православної церкви Московського патріархату: Києво-Печерську Лавру, Почаївську Лавру і Богоявленський монастир (м. Кременець), і уповноважити КМУ передавати об’єкти культурної спадщини національного значення в безплатне користування або у власність.

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