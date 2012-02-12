"Батьківщина", "Свобода" і "Фронт" зробили спільну заяву у Львові

Близько 700 депутатів місцевих рад та представників партій «Батьківщина», ВО «Свобода» і «Фронт Змін» взяли участь у спільних зборах, що відбулись у Львівській філармонії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної організації ВО “Батьківщина”, за підсумками засідання одноголосно було прийнято заяву.

Як ідеться у заяві, учасники зборів активу і депутатів місцевих рад Львівської області від цих партій, підтримують підписання Угоди про спільні дії об’єднаної опозиції 22 січня на Софійському майдані у Києві та Угоди про координацію дій трьох обласних організацій партій, укладеної 1 лютого у Львові.

Автори заяви визнають, що «режим ЯНУКОВИЧА і Партії регіонів є авторитарним і антиукраїнським. Соціально-економічна, гуманітарна, міжнародна політика теперішнього Президента й уряду довели повну неспроможність цієї кліки керувати державою. Зубожіння людей, тиск на підприємців, безкінечні корупційні скандали, репресії проти політиків, журналістів і творчої інтелігенції, призначення керівниками силових відомств осіб, які ще донедавна були громадянами Росії – це лише окремі риси дворічного президентства ЯНУКОВИЧА. Його наслідком є масове невдоволення українців і міжнародна ізоляція режиму».

«Наша мета – повернути людині гідність, народу – гордість за свою державу, а Україні – поступальний і демократичний розвиток. Наш шлях –координація дій об’єднаної опозиції та спільна перемога над режимом ЯНУКОВИЧА. Ми розуміємо, що виняткова відповідальність лежить на тих місцевих радах, де більшість мають опозиційні сили. Ради повинні стати вогнищами опору режимові та місцями практичної консолідації й дієвого об’єднання опозиційних сил», заявляють учасники зборів.

Вони зобов’язуються: «координувати дії з партнерами по угоді та відмовитися від взаємного поборювання; жодним чином не співпрацювати з режимом ЯНУКОВИЧА і його ставлениками на місцях; активно протидіяти усім антиукраїнським ініціативам режиму; добиватися виконання вимог міжнародної спільноти щодо відновлення демократії, зокрема резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи “Функціонування демократичних інституцій в Україні” від 26 січня; координувати дії для підготовки і проведення чесних виборів народних депутатів України, недопущення фальсифікації голосування; висунути погоджених єдиних кандидатів від об’єднаної опозиції на мажоритарних округах».

Автори заяви закликають усі політичні сили, котрі представлені в місцевих радах Львівщини, приєднатися до координції дій об’єднаної опозиції.

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Як повідомляв УНІАН, 10 лютого в Чернігові представники ВО "Батьківщина", ВО "Свобода" та "Фронт Змін" підписали угоду про спільні дії об’єднаної опозиції. Про це УНІАН повідомила прес-служба обласного осередку ВО "Батьківщина".

Угоду, зокрема, підписали керівники голова Чернігівської обласної партійної організації ВО "Батьківщина" Олександр КОДОЛА, голова Чернігівської обласної організації ВО "Свобода" Андрій МІЩЕНКО та голова Чернігівської обласної організації "Фронту Змін" Олександр НЕРЕТА. Документ укладено на основі Угоди про спільні дії об’єднаної опозиції України, яку 22 січня 2012 року в Києві підписали лідери цих політичних сил.

Як зазначається у повідомленні прес-служби, "підписанням угоди голови обласних організацій Чернігівщини взяли на себе зобов’язання координувати спільні дії організацій політичних партій в області для боротьби з антинародним режимом ЯНУКОВИЧА та його представниками на місцях".

"Ми глибоко переконані, що ключ до усунення режиму – в єдності опозиції, в чіткому поділі політичного поля на чорне і біле, на добро і зло, на Україну та її окупантів", - зазначив О.КОДОЛА.

Під час зустрічі також обговорено, що на виборах опозиційні партії, які підписали угоду, виставлятимуть одного спільного кандидата на один мажоритарний округ, і разом працюватимуть над тим, щоб він переміг кандидата від влади. О.КОДОЛА підкреслив, що кандидат від об’єднаної опозиції матиме 90% шансів на перемогу.

Організації, що підписали угоду, спільними діями стежитимуть і забезпечуватимуть проведення чесних виборів народних депутатів України, встановлення їх правдивих результатів та недопущення фальсифікації голосування і спотворення волевиявлення громадян. Передбачено укладання відповідних угод між усіма районними і міськими партійними організаціями в Чернігівській області й узгодження спільних політичних принципів та підходів на всіх рівнях місцевих рад.

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Того ж дня у Дніпропетровську керівники обласних організацій п’яти опозиційних партій – «Батьківщини», «Нашої України», «Фронту змін», «Свободи» та «Удару» - уклали угоду про координацію дій під час підготовки і проведення чесних виборів до Верховної Ради в жовтні поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з угодою, опозиційні відмовляється від публічної критики один одного, декларують принципи взаємоповаги та співробітництва.

За словами керівника Дніпропетровської обласною організації партії «Фронт змін» Андрія ПАВЕЛКА, об’єднання дає шанс захистити голоси виборців від фальсифікацій та відібрати таких кандидатів у народні депутати у мажоритарних округах, щоб «вони згодом не стали «тушками» і не перейшли у табір противників».

Також підписанти угоди на прес-конференції заявили, що спільні кандидати в народні депутати у мажоритарних округах Дніпропетровщини відбиратимуться у процесі праймерізу.

Керівник обласної Дніпропетровської організації партії «Батьківщина» Антоніна УЛЯХІНА заявила журналістам після підписання угоди, що опозиційні партії регіону ведуть активні переговори з громадськими організаціями.

«Після двотижневих переговорів згоду приєднатися до опозиційних партій вже дали понад 40 громадських організацій Дніпропетровщини. Ми хочемо, щоб їх було 140», - повідомила А.УЛЯХІНА.

За її словами, опозиційні партії Дніпропетровщини мають намір невдовзі підписати окрему угоду з громадськими організаціями області про підготовку та проведення прозорої виборчої кампанії до Верховної Ради у жовтні цього року.

Керівники опозиційних партій також закликали приєднатися до угоди інші політичні сили регіону.

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Напередодні угоду про співпрацю підписали голови волинських обласних організацій "Батьківщини", "Свободи" та "Фронту Змін". Про це УНІАН повідомили в прес-службі обласної організації партії «Фронт Змін».

Підписання Угоди про спільні дії об’єднаної опозиції на Волині відбулось на прес-конференції лідерів обласних осередків партій «Батьківщина», «Свобода» та «Фронт Змін» Анатолія ГРИЦЮКА, Анатолія ВІТІВА, Олександра ПИЗИ та Ігоря ГУЗЯ.

Документ був підписаний на основі Угоди про спільні дії об’єднаної опозиції України, яку 22 січня 2012 року в Києві підписали лідери політичних сил.

Політичні сили, які підписали зазначену угоду, зобов’язуються узгоджувати позицію щодо діяльності обласної та районних державних адміністрацій у Волинській області і координуватимуть дії щодо забезпечення підготовки та проведення чесних виборів народних депутатів України, забезпечення їх правдивих результатів, недопущення фальсифікації голосування і спотворення волевиявлення громадян під час парламентських виборів у жовтні 2012 року.

«Ми наголошуємо, що єдиним опонентом для об’єднаної опозиції є чинний режим, його антинародна та антидержавницька політика і ті політичні сили, які його уособлюють» - йдеться в документі.

Важливим аспектом угоди є відмова від взаємної критики між опозиційними партіями та відмова від взаємного поборювання один одного під час парламентських виборів та роботи в новообраному парламенті.

Як повідомили політики це лише початок об’єднання опозиції на Волині. Наступним кроком буде долучення до вже підписаної сьогодні угоди інших опозиційних партій області, які матимуть бажання спільно працювати. Крім того найближчим часом відбудуться аналогічні підписання угод між керівниками районних та міських осередків партій «Батьківщина», «Фронт Змін» та «Свобода». Планується підписання угод і між депутатськими фракціями різних рівнів рад згаданих партій.