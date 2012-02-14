У Лівії під арештом перебувають 28 українців

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА сподівається, що українці, які перебувають під арештом в Лівії, найближчим часом повернуться до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції.

За словами Н.КАРПАЧОВОЇ, вона не може назвати більш конкретну дату, оскільки це може негативно вплинути на переговорний процес.

Як зазначила Омбудсман, влада України спільно з міжнародними організаціями роблять все можливе для повернення українців на батьківщину. "Ситуація в Лівії дуже небезпечна, але наша держава робить все, щоб її громадяни повернулися на батьківщину", - сказала Н.КАРПАЧОВА.

Уповноважений ВР нагадала, що в Лівії під арештом перебувають 28 українців.

За її словами, необхідний час, щоб довести їхню невинність, враховуючи, що деякі звинувачення на їхню адресу мають кримінальний характер.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2011 року збройні формування Перехідної національної ради Лівії затримали ряд громадян України за підозрою у військовому пособництві колишньому лідеру Джамагирії Муамару Каддафі.

5 вересня в МЗС повідомили, що затримані українці є цивільними особами. Зокрема, вони працювали за контрактом інженерами в одній з нафтовидобувних компаній. Серед затриманих є одна жінка.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 19 вересня доручив прем'єр-міністру Миколі АЗАРОВУ і голові Служби зовнішньої розвідки Григорію ІЛЛЯШОВУ вжити всіх необхідних заходів для захисту прав і законних інтересів громадян України, затриманих у Лівії.