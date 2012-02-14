Прокурори просять Луценку чотири з половиною роки з конфіскацією

Представники Генеральної прокуратури просять Печерський районний суд Києва призначити екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, позбавленням першого рангу державного службовця і позбавленням права протягом 3 років обіймати організаційно розпорядчі і господарчі посади.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідною позицією щодо призначення вказаного терміну покарання сьогодні в судових дебатах у справі Ю.ЛУЦЕНКА виступила сторона державного обвинувачення.

Вносячи відповідне подання представники прокуратури обгрунтували «необхідність такої міри покарання ступеню тяжкості вчиненого Ю.ЛУЦЕНКОМ злочину, враховуючи його позитивні характеристики з місця роботи, наявність на утриманні неповнолітньої дитини, державні нагороди».

В той же час, сторона обвинувачення зазначила, що «враховуючи позицію Ю.ЛУЦЕНКА щодо висунутого йому обвинувачення неможливо застосувати відносно нього пом’якшуючу статтю покарання».

Крім того, сторона держобвинувачення просить суд зарахувати Ю.ЛУЦЕНКОВІ у термін покарання строк його перебування в слідчому ізоляторі і залишити до вступу вироку в силу обраний раніше запобіжний захід - тримання під вартою.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня 2010 року. Він утримується в Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня 2011 року розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки, і зловживання владою, здійснене працівником правоохоронного органу.