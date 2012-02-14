Томенко каже, що Янукович зробив з України країну надзвичайних ситуацій
Політик навів аргументи
Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що за два роки президентства Віктора ЯНУКОВИЧА Україна стала “країною надзвичайних ситуацій”.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.
М.ТОМЕНКО констатував, що зазвичай головним показником діяльності того чи іншого державного політичного діяча є те, як ставляться до нього громадяни і те, якою стала країна за час його роботи. «Якщо говорити про суспільну оцінку діяльності Президента, то варто нагадати, що у 2010 році за Віктора ЯНУКОВИЧА проголосувало практично 49% тих, хто взяв участь у виборах», – нагадав він. «Натомість якби президентські вибори відбулися сьогодні, то різні соціологічні компанії називають цифру підтримки В.ЯНУКОВИЧА як Президента від 12 до 17%, – додав політик. - Отже, майже 70% тих громадян, які підтримували діючого Президента у 2010 році сьогодні або розчарувалися у його діяльності, або не довіряють його діям».
Віце-спікер наголосив: якщо порівняти показники всіх попередніх президентів, то це своєрідний рекорд недовіри. Однак ще сумнішим висновком дворічної діяльності Президента В.ЯНУКОВИЧА, на переконання віце-спікера, є те, що «за два роки Україна перетворилася в так звану «країну надзвичайного стану».
«Щоденно в силу різних обставин, як-то некомпетентність і непрофесійність влади, високий ступінь корупції на всіх рівнях, деморалізації суспільства тощо в Україні відбуваються надзвичайні події: гинуть люди на виробництві, відновився перерозподіл бізнесу, що інколи завершується вбивствами підприємців, стали нормою напади на журналістів, суттєво зросла статистика пограбувань та розбійних нападів тощо», – сказав М.ТОМЕНКО. «На фоні цього правоохоронні органи, які повністю втратили довіру населення, сконцентрували свої зусилля на боротьбі з політичною опозицією та журналістами, які, приміром, опублікували інформацію про пошкоджені бігборди Президента», – додав політик. «Характеристикою надзвичайності, непрогнозованості і нестабільності Української держави є фантастичний відтік капіталу та бізнесменів, які воліють працювати за кордоном, а не в Україні», – наголосив М.ТОМЕНКО.
Віце-спікер також відзначив, що єдиний позитивний аргумент влади – Євро-2012 – розбивається об той факт, що лише 2 з 15 іноземних команд погодилися під час чемпіонату розташуватися в Україні.