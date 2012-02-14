Томенко каже, що Янукович зробив з України країну надзвичайних ситуацій

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що за два роки президентства Віктора ЯНУКОВИЧА Україна стала “країною надзвичайних ситуацій”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

М.ТОМЕНКО констатував, що зазвичай головним показником діяльності того чи іншого державного політичного діяча є те, як ставляться до нього громадяни і те, якою стала країна за час його роботи. «Якщо говорити про суспільну оцінку діяльності Президента, то варто нагадати, що у 2010 році за Віктора ЯНУКОВИЧА проголосувало практично 49% тих, хто взяв участь у виборах», – нагадав він. «Натомість якби президентські вибори відбулися сьогодні, то різні соціологічні компанії називають цифру підтримки В.ЯНУКОВИЧА як Президента від 12 до 17%, – додав політик. - Отже, майже 70% тих громадян, які підтримували діючого Президента у 2010 році сьогодні або розчарувалися у його діяльності, або не довіряють його діям».

Віце-спікер наголосив: якщо порівняти показники всіх попередніх президентів, то це своєрідний рекорд недовіри. Однак ще сумнішим висновком дворічної діяльності Президента В.ЯНУКОВИЧА, на переконання віце-спікера, є те, що «за два роки Україна перетворилася в так звану «країну надзвичайного стану».

«Щоденно в силу різних обставин, як-то некомпетентність і непрофесійність влади, високий ступінь корупції на всіх рівнях, деморалізації суспільства тощо в Україні відбуваються надзвичайні події: гинуть люди на виробництві, відновився перерозподіл бізнесу, що інколи завершується вбивствами підприємців, стали нормою напади на журналістів, суттєво зросла статистика пограбувань та розбійних нападів тощо», – сказав М.ТОМЕНКО. «На фоні цього правоохоронні органи, які повністю втратили довіру населення, сконцентрували свої зусилля на боротьбі з політичною опозицією та журналістами, які, приміром, опублікували інформацію про пошкоджені бігборди Президента», – додав політик. «Характеристикою надзвичайності, непрогнозованості і нестабільності Української держави є фантастичний відтік капіталу та бізнесменів, які воліють працювати за кордоном, а не в Україні», – наголосив М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер також відзначив, що єдиний позитивний аргумент влади – Євро-2012 – розбивається об той факт, що лише 2 з 15 іноземних команд погодилися під час чемпіонату розташуватися в Україні.