МЗС вимагає від США розслідувати обставини смерті українського тренера

Міністерство закордонних справ України вимагає від влади США провести оперативне розслідування за фактом смерті українського тренера з хокею Івана Правилова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ заявив сьогодні на брифінгу у Києві.

«МЗС України звертається з вимогою до американського сторони провести оперативне та всебічне розслідування за фактом смерті І.Правилова, зокрема щодо дій або бездіяльності персоналу пенітенціарного органу, в якому сталася ця трагедія», - сказав він.

За словами речника, консульські посадові особи України неодноразово зустрічалися з померлим і відвідували судові засідання, в ході яких І.Правилов категорично спростовував висунуті проти нього звинувачення у розбещенні неповнолітніх.

О.ДИКУСАРОВ наголосив, що на момент смерті І.Правилова слідство у справі тривало, провина українського громадянина не було доведена.

Він також повідомив, що, за попередніми даними американських компетентних органів, І.Правилов наклав на себе руки 10 лютого цього року у пенітенціарному закладі міста Філадельфія. І.Правилов був арештований 14 січня цього року за підозрою у сексуальних домаганнях до одного з його неповнолітніх учнів.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня в іноземних ЗМІ з’явилася інформація, що І.Правилова заарештували в США за підозрою у педофілії. 48-річного тренера звинуватили у тому, що під час поїздки по США він вчинив дії сексуального характеру стосовно 14-річного хлопця. Як уточнює Associated Press, яке посилається на судові документи, два хлопці дали однакові свідчення. Згідно з їхніми заявами, вночі 3 січня хлопці та І.Правилов перебували у квартирі у передмісті Філадельфії Елкінс Парк (Elkins Park), приїхавши до Пенсільванії з Делавера. Тренер поклав руку на геніталії одного із хлопців. За інформацією ЗМІ, коли І.Правилов дізнався про те, що хлопець поскаржився на домагання, він, згідно з матеріалами справи, пригрозив і вдарив його.

Наприкінці січня прокуратура США офіційно пред’явила І.Правилову звинувачення у розбещенні 14-річного підлітка.

31 січня суд у штаті Пенсільванія залишив під вартою І.Правилова.

Команда «Дружба-78», сформована з юних хокеїстів 1999-2000 рр., перебуває в США на запрошення І.Правилова й тренується для участі в Чемпіонаті світу серед дитячих клубних команд (у віці до 13 років), який повинен пройти в Квебеку (Канада) в лютому 2012 року.

Загалом хокейний клуб-школа «Дружба-78» під керівництвом І.Правилова є неодноразовим чемпіоном України і переможцем багатьох міжнародних турнірів. Деякі вихованці «Дружби-78» виступають за різні клуби НХЛ у США і Канаді. Восени в 2005 році близько 20 юних вихованців «Дружби-78» виїхали з України для продовження навчання в приватних коледжах США.

У харківському хокейному клубі «Дружба-78» вважають, що І.Правилов став жертвою дитячого хуліганства, а то й помсти.