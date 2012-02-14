Луценко: Мене треба було розстріляти і на тому закінчити

Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко вважає, що вирок у його справі буде оголошено наступного тижня.

Про це він сказав в інтерв`ю журналістам у Печерському районному суді Києва під час перерви у засіданні, повідомляє Gazeta.ua.

"Наразі у мене немає строку і не може його бути, якщо суд буде юридичним, а не політичним. На все прийде час. Наступного тижня ми почуємо вирок, і тоді вже можна буде коментувати", - зазначив Луценко.

Екс-міністра здивував виступ обвинувачення під час засідання. Підсудний висловив упевненість, що прокурори не оперували даними судового слідства.

"Все що відбувалося тут ,у суді, вісім місяців: покази свідків, їхні допити, висновки експертів - було відкинуто. Все базувалося на фальшивках, зліплених під час досудового слідства Генпрокуратурою. Але ж тоді не потрібно було суду. Треба було просто викликати мене до прокуратури, розстріляти і на тому закінчити, як робили "славні" нащадки НКВС у 38-му році. Биківня, слава Богу, велика", - наголосив Луценко.

Він висловив сподівання на позитивний підсумок проведення судових дебатів.

"Кожну кому, кожну крапку із того, що ми зараз чуємо, я спростую під час своєї частини дебатів", - зауважив екс-міністр.

Крім того, Луценко розповів, що не збирається оцінювати можливий строк свого арешту з погляду тривалості.

"Він не об`єктивний, необґрунтований і незаконний", - вважає підсудний.