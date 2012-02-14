Богатирьова призначена віце-прем'єром - міністром охорони здоров'я
16:48, 14 лютого 2012Політика
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Аніщенка звільнив
Президент звільнив Раїсу БОГАТИРЬОВУ з посади секретаря РНБО і і призначив її віце-прем`єр-міністром України - міністром охорони здоров`я України.
Також В.ЯНУКОВИЧ підписав указ про звільнення Олександра АНІЩЕНКА з посади міністра охорони здоров`я України.
Тексти відповідних указів розміщено на офіційному сайті глави держави.
Довідка УНІАН. Р.БОГАТИРЬОВА була призначена секретарем РНБО наприкінці 2007 року.
А.КЛЮЄВ обіймав посаду першого віце-прем`єр-міністра України з 11 березня 2010 року.
О.АНІЩЕНКО було призначено главою МОЗ 24 травня 2011 року.
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