Богатирьова призначена віце-прем'єром - міністром охорони здоров'я

Аніщенка звільнив

Президент звільнив Раїсу БОГАТИРЬОВУ з посади секретаря РНБО і і призначив її віце-прем`єр-міністром України - міністром охорони здоров`я України. Також В.ЯНУКОВИЧ підписав указ про звільнення Олександра АНІЩЕНКА з посади міністра охорони здоров`я України. Тексти відповідних указів розміщено на офіційному сайті глави держави. Довідка УНІАН. Р.БОГАТИРЬОВА була призначена секретарем РНБО наприкінці 2007 року. А.КЛЮЄВ обіймав посаду першого віце-прем`єр-міністра України з 11 березня 2010 року. О.АНІЩЕНКО було призначено главою МОЗ 24 травня 2011 року.

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