Президент призначив Клюєва секретарем РНБО, Богатирьову - віце-прем'єром - міністром охорони здоров’я

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Андрія КЛЮЄВА секретарем Ради національної безпеки і оборони України, звільнивши його з посади першого віце-прем`єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Тексти відповідних указів розміщено на офіційному сайті глави держави.

Перед цим Президент звільнив Раїсу БОГАТИРЬОВУ з посади секретаря РНБО і призначив її віце-прем`єр-міністром України - міністром охорони здоров`я України.

Також В.ЯНУКОВИЧ підписав указ про звільнення Олександра АНІЩЕНКА з посади міністра охорони здоров`я України.

Довідка УНІАН. Р.БОГАТИРЬОВА була призначена секретарем РНБО наприкінці 2007 року.

А.КЛЮЄВ обіймав посаду першого віце-прем`єр-міністра України з 11 березня 2010 року.

О.АНІЩЕНКО було призначено главою МОЗ 24 травня 2011 року.