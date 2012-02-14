Президент призначив Клюєва секретарем РНБО, Богатирьову - віце-прем'єром - міністром охорони здоров’я
Також Янукович підписав указ про звільнення Аніщенка
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Андрія КЛЮЄВА секретарем Ради національної безпеки і оборони України, звільнивши його з посади першого віце-прем`єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України.
Тексти відповідних указів розміщено на офіційному сайті глави держави.
Перед цим Президент звільнив Раїсу БОГАТИРЬОВУ з посади секретаря РНБО і призначив її віце-прем`єр-міністром України - міністром охорони здоров`я України.
Також В.ЯНУКОВИЧ підписав указ про звільнення Олександра АНІЩЕНКА з посади міністра охорони здоров`я України.
Довідка УНІАН. Р.БОГАТИРЬОВА була призначена секретарем РНБО наприкінці 2007 року.
А.КЛЮЄВ обіймав посаду першого віце-прем`єр-міністра України з 11 березня 2010 року.
О.АНІЩЕНКО було призначено главою МОЗ 24 травня 2011 року.