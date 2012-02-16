Адвокат Луценка про отруйні страви, чесних офіцерів і День міліції

Захист екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА вважає, що суд, не дивлячись ні на що, виконає прохання прокуратури при прийнятті рішення стосовно покарання екс-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив адвокат екс-міністра Ігор ФОМІН учора після свого виступу в дебатах у Печерському районному суді Києва.

«Ми вважаємо, що ви зробите їм (прокуратурі) індульгенцію… Ми впевнені, що ви затвердите будь-яке надане ними неправомірне рішення, що ви з’їсте будь-яку їхню страву, але знайте, що вона отруйна. Але проявіть мужність, підтримайте тих чесних офіцерів МВС, які свідчили вам, і відпустіть невинну людину додому, до сім’ї», - сказав І.ФОМІН.

Разом з тим, торкаючись теми святкування Дня міліції в 2008-2009 роках, адвокат зауважив, що якщо прокуратура вважає, що цивільно-правова угода, укладена між однією державною установою – МВС - та іншою – ДП «Національний палац Україна», з перерахуванням коштів була незаконною, то це мало б вирішуватися в судовому порядку без порушення будь-яких кримінальних справ.

«Гроші були перераховані від однієї державної установи іншій. Де збитки держави. Мені здається, що це просто безглузде обвинувачення», - зазначив І.ФОМІН, додавши при цьому, що взагалі вся кримінальна справа, порушена проти Ю.ЛУЦЕНКА, не мала права на існування і не повинна була порушуватися, оскільки в діях екс-міністра немає складу злочину.