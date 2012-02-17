Іран до війни готовий, а Ізраїль ще не вирішив
Доповідь розвідки США
Іран готовийзавдати удару у відповідьв разінападунанього,однакнаврядчи станесамостійнопочинатиабопровокувативійськовийконфлікт.Таку заявузробивголоварозвідувальногоуправлінняМіністерстваоборониСША генерал-лейтенантРональдБерджесснаслуханняхвсенаті,передаєReuters.
"Іранможе принаймнітимчасовозакритиОрмузькупротокуабо жзапуститиракетипо СШАабосоюзникам,але тількивтому випадку, якщонанього будевчиненонапад.Також невиключено,щоТегерану відповідь можеспробуватизадіятитерористівповсьому світу, протемалоймовірно, що Іранвиступитьініціатором чинавмисноспровокуєконфлікт ", -цитуєРосБізнесКонсалтинг.
ЯкповідомляєБі-бі-сі,на думкудиректорарозвідуправлінняПентагону, Ізраїльтакож покине прийняврішенняпро нанесенняпревентивногоударупо об'єктахіранськоїядерноїпрограми.