Іран до війни готовий, а Ізраїль ще не вирішив

Доповідь розвідки США

Іран готовийзавдати удару у відповідьв разінападунанього,однакнаврядчи станесамостійнопочинатиабопровокувативійськовийконфлікт.Таку заявузробивголоварозвідувальногоуправлінняМіністерстваоборониСША генерал-лейтенантРональдБерджесснаслуханняхвсенаті,передаєReuters.



"Іранможе принаймнітимчасовозакритиОрмузькупротокуабо жзапуститиракетипо СШАабосоюзникам,але тількивтому випадку, якщонанього будевчиненонапад.Також невиключено,щоТегерану відповідь можеспробуватизадіятитерористівповсьому світу, протемалоймовірно, що Іранвиступитьініціатором чинавмисноспровокуєконфлікт ", -цитуєРосБізнесКонсалтинг.



ЯкповідомляєБі-бі-сі,​​на думкудиректорарозвідуправлінняПентагону, Ізраїльтакож покине прийняврішенняпро нанесенняпревентивногоударупо об'єктахіранськоїядерноїпрограми.

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