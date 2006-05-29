Катерина Ющенко поїхала до США просити гроші на лікарні

Голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО перебуває у Сполучених Штатах Америки з робочою поїздкою, яка триватиме з 29 травня по 4 червня 2006 року.

Як повідомили УНІАН в офіційному Інтернет-представництві глави держави, К.ЮЩЕНКО відвідає Вашингтон, Філадельфію, Сан-Франциско та Лос-Анджелес. Основна мета поїздки – залучення ділових, громадських та медичних кіл Сполучених Штатів до участі в проекті Фонду «Від лікарні до лікарні», зокрема до створення та будівництва Медичного центру охорони здоров’я матері та дитини в Києві.

Візит організовано за підтримки корпорації «Генезис Євразія» відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, який був підписаний Фондом «Україна 3000» та корпорацією «Генезис Євразія» у березні 2006 року під час закладання капсули на місці будівництва Медичного центру охорони здоров’я матері та дитини у Феофанії. Корпорація «Генезис Євразія» є партнером Фонду «Україна 3000» по проекту створення та будівництва Центру.

Робоча програма поїздки розпочалася 29 травня зустріччю з президентом та генеральним директором корпорації «Генезис Євразія» Даніелем РОСКОМОМ. К.ЮЩЕНКО та Д.РОСКОМ обговорили подальші кроки проведення інформаційної кампанії на території Сполучених Штатів та збору коштів на створення та будівництво Центру.

29 травня К.ЮЩЕНКО також зустрінеться з представниками української громади США та відвідає Джорджтаунський університет.

У Вашингтоні планується зустріч К.ЮЩЕНКО з міністром охорони здоров’я США М.ЛЕВІТОМ.

У Філадельфії К.ЮЩЕНКО виступить перед Радою з світових питань Філадельфії, а також проведе низку зустрічей з представниками наукових, медичних, ділових кіл та благодійних організацій. Основною темою зустрічей буде обговорення питань покращення системи охорони здоров’я в Україні, а також співпраця у рамках програми Фонду «Від лікарні до лікарні». У Філадельфії К.ЮЩЕНКО відвідає дитячу лікарню (Children’s Hospital of Philadelphia).

У Каліфорнії голова Наглядової ради фонду «Україна 3000» продовжить зустрічі з представниками ділових та медичних кіл, а також відвідає дитячу лікарню Lucile Packard Children’s Hospital of Palo Alto у Сан-Франциско та благодійний центр Рональд МакДональд (Ronald McDonald’s House). Планується також участь К. ЮЩЕНКО у відкритті виставки українських сиріт «Серця для мистецтва».

У Лос-Анджелесі К.ЮЩЕНКО відвідає дитячу лікарню Cedars Sinai Medical Center та зустрінеться з представниками благодійних, гуманітарних та бізнесових кіл.

Крім того, К.ЮЩЕНКО візьме участь у роботі Форуму Академії досягнень (Academy of Achievements), який проходитиме в Лос-Анджелесі.