Порошенко, Ложкін і Ахметов об'єднують свої інтернет-активи

Медіагрупи United Media Holding (UMH; основний власник Борис ЛОЖКІН), KP Media (контролюється UMH і бізнесменом Петром ПОРОШЕНКОМ) і "Медіа Група Україна" (МГУ, входить до СКМ Ріната АХМЕТОВА) об`єднують інтернет-активи.

Про це повідомляє сьогодні газета "Коммерсантъ-Украина" (№ 26 від 20 лютого 2012 року).

За інформацією видання, П.ПОРОШЕНКО, Б.ЛОЖКІН і Р.АХМЕТОВ заснували компанію United Online Ventures (UOV), до якої увійдуть портали i.ua, bigmir.net і tochka.net. "До цього часу інтернет-бізнес пана АХМЕТОВА не був комерційно успішним, стверджують учасники ринку. В об`єднаній компанії його частка становитиме лише 24,9%, проте до кінця року може збільшитися до 49,9%", - пише "Коммерсантъ".

UMH і KP Media одержать в об`єднаній компанії 75,1%, МГУ - 24,9%. "Вже зараз український інтернет-сегмент показує найбільші темпи зростання порівняно з іншими сегментами ринку реклами. Це сприяє підвищенню його інвестиційної привабливості як для українських, так і для іноземних інвесторів", - цитує видання слова співвласника KP Media П.ПОРОШЕНКА.

За інформацією видання, це не перший досвід співпраці даних компаній в інтернет-бізнесі. Восени минулого року холдинги почали спільний продаж реклами на більшості майданчиків, а на кінець року створили об`єднаний сейлз-хауз Digi Media. "Підготовка до об`єднання йшла останні декілька місяців, і вельми нелегко. Спрацював людський чинник - у кожній команді були свої лідери, що обстоювали власні погляди на розвиток", - цитує "Коммерсантъ" слова свого джерела.

У результаті було вирішено, що нову компанію очолить Віталій ГОРДУЗ - керівник інтернет-проектів UMH, а гендиректор Digital Ventures (управляла tochka.net) Ольга МАРУНИЧ обійме посаду фінансового директора. "Ми домовилися, що всі ключові рішення ухвалюватимемо спільно", - зазначив гендиректор МГУ Федір ОГАРКОВ.

Основною метою злиття активів учасники угоди називають консолідацію ринку для протистояння таким зарубіжним гравцям, як Mail.ru і "Яндекс". Ці ресурси займають зараз перший і другий рядок у рейтингу gemiusAudience.