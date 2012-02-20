Росія передала Україні новий проект газового договору
17:22, 20 лютого 2012Політика
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Наришкін повідомив на брифінгу
|Сергій Наришкін
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу журналістам повідомив голова Держдуми РФ Сергій НАРИШКІН.
«На сьогодні Міністерство енергетики Російської Федерації передало українській стороні новий проект відповідного договору», - сказав він.
С.НАРИШКІН підкреслив, що саме цей документ і зараз обговорюватиметься сторонами.
Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.
Україна добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит – навпаки, заниженою.
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