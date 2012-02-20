Росія передала Україні новий проект газового договору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу журналістам повідомив голова Держдуми РФ Сергій НАРИШКІН.

«На сьогодні Міністерство енергетики Російської Федерації передало українській стороні новий проект відповідного договору», - сказав він.

С.НАРИШКІН підкреслив, що саме цей документ і зараз обговорюватиметься сторонами.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Україна добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит – навпаки, заниженою.