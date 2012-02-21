Регіонал побачив каменюки за пазухами «Свободи» і «Батьківщини»

Народний депутат України, член парламентської фракції Партії регіонів Олег Надоша назвав «дивними» реверанси, які останнім часом звучать з вуст керівників «Батьківщини» на адресу партії «Свобода».

«Останні п`ять років на адресу Тягнибока і його однопартійців постійно звучали закиди у продажності, в грі на боці влади, дійшло до того, що Тягнибок навіть подавав у суд на Тимошенко за розповсюдження наклепів», – цитує депутата сайт Партії регіонів.

При цьому він додав, що і лідер «Свободи» ніколи не обтяжував себе культурою, коли характеризував «Батьківщину» як клан біло-сердечних запроданців. «Тож сьогоднішні гімни очільників БЮТу та «Свободи» на адресу одне одного є доволі сумнівними щодо щирості. А споглядаючи збоку на театралізовані цілування між «Батьківщиною» та «Свободою», бачиш, що кожна з цих політичних партій постійно тримає руку у себе за пазухою. Що там - здогадатися не важко: каменюка, яку, тільки-но буде команда, вони радо жбурнуть у свого союзника», – переконаний О. Надоша.

На його думку, єдине, що сьогодні стримує цих «друзів» від перманентного з`ясування стосунків, - це наближення парламентських виборів, до часу проведення яких треба продовжувати імітувати спорідненість поглядів, переживання за Україну та боротьбу за «маленького українця». Для цього навіть підписали угоду про єдність із залученням цілої купи політичних партій націоналістичного спрямування.

«Партії регіонів, безперечно, хотілося б, щоб у країні була дієва опозиція, з якою можна було б змагатися програмами, проектами законів і вирішенням проблем громадян. Адже саме у змагальних процесах, коли перемагає краще, народжується громадянське суспільство», – наголосив парламентарій.

«На жаль, але, крім політиканства, популізму та з`ясування стосунків у боротьбі за голоси виборців, нинішні представники опозиції нічого не запропонували. Утім, як нічого вони не запропонували суспільству і за тих часів, коли були при владі. Складається враження, що нинішнім представникам «Батьківщини», «Фронту змін», «Свободи» потрібна влада заради самої влади, заради можливості закріпитися на владному Олімпі і забезпечити своє політичне майбутнє. За таких принципів часу, щоб замислитися про долю країни та змінити життя мільйонів українців на краще, у них просто не вистачає», – заявив Олег Надоша.

«Немає сумнівів, що наступні півроку учасники Софійського майдану будуть старатися лише імітувати чесність у стосунках. Але, судячи з того, що «місце під сонцем» націоналістичним партіям спроможний дати переважно електорат північно-західних регіонів України, то дружба буде недовгою. Тож українське суспільство вже найближчим часом стане свідком брутальної боротьби між учорашніми «союзниками». Але тут нічого не вдієш: такий уже менталітет у нинішніх національно-демократичних сил України. І залишається лише чекати, коли вони вже награються у пісочниці і долучаться до розбудови України як демократичної й економічно незалежної держави. Шкода тільки, що час доволі швидко плине», – підсумував народний депутат.