Довгий хоче, щоб Бродський ремонтував ліфти

Заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ заявляє, що принципова позиція нової київської влади полягає у тому, що в Київській міській раді не повинно бути ні «помаранчевої», ні «блакитної» політики.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті «Україна молода».

Відповідаючи на запитання щодо ситуації в Київраді, О.ДОВГИЙ підкреслив, що «кияни голосували не тільки за БЮТ, але й за Партію регіонів, Блок Леоніда Черновецького, «Нашу Україну», ГАК, Блок Литвина, Соціалістичну партію». «Київрада – це не Верховна Рада. Тут не повинно бути політики», - наголосив секретар Київради.

Він зазначив, що депутати Київради повинні ефективно працювати на благо громади і нести відповідальність перед киянами за те, що відбувається в Києві. «У нас немає опозиції, коаліції, більшості. Є депутати, які хотіли одразу конструктивно працювати на благо киян. А є інші депутати, які замість того, щоб займатися житлово-комунальним господарством і нагальними проблемами, граються у політику», - наголосив О.ДОВГИЙ.

У зв’язку з цим секретар Київради зауважив, що «як тільки члени цієї фракції («а ля опозиційної») скажуть, що політика закінчилася, ми хочемо працювати й допомагати киянам, ремонтувати ліфти, боротися із заторами, підвищувати якість води, оптимізувати витрати, займатися лікарнями, - усе буде нормально».