Янукович зустрінеться з імовірним кандидатом у президенти Росії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує зустрітися з керівництвом Росії одразу після завершення там президентської виборчої кампанії.

Про це він заявив у телеінтерв’ю, що транслювалося на каналі ICTV.

За його словами, така зустріч можлива вже у березні, і про це йшлося під час візиту до України голови Держдуми Сергія НАРИШКІНА.

На запитання, чи справді кандидат у Президенти Росії Володимир ПУТІН ставиться до нього «не з дуже сильною любов’ю», В.ЯНУКОВИЧ заявив, що він не читає думки «самого вірогідного кандидата на пост Президента».

Водночас він погодився, що зараз тривають складні газові переговори між двома країнами. «У нас непросте питання, і ми зійшлись у конфлікті інтересів. Це – газове питання. Якщо прибрати газове питання – а воно для нас принципове, і ми від нього ніколи не відступимо, – …у нас все добре», – заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас він згадав вислів «одного відомого політика» про те, що «спати поряд з ведмедем спокійно не можна». «Ми дуже уважно відносимось до відносин з Росією», – зазначив Президент.

При цьому він підкреслив, що Україна не пішла шляхом, який нав’язувала Росія, тому очікуються непрості газові переговори. «Я впевнений, що у березні ми будемо зустрічатися», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.