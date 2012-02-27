Янукович розповів, коли будуть здобутки

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає стабільність в країні запорукою її успішного розвитку.

Про це Глава держави заявив в інтерв’ю для програми «Подробиці тижня», показаному в неділю.

«Коли ми кажемо про здобутки, ми повинні розуміти - вони будуть тільки тоді, коли буде згуртована, стабільна внутрішня політика», - зазначив Президент.

Він підкреслив: «Це той факт, який мають усвідомлювати політики, якщо намагатимуться дестабілізувати ситуацію у країні».

«Вони (політики) повинні розуміти, що вони не владі чи Президенту будуть перешкоджати, а вони будуть перешкоджати, перш за все, простим людям», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.