Омельченко розкопав компромат на віце-губернатора Сумщини

Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО просить Президента України, главу уряду, керівників Генеральної прокуратури, МВС і СБУ перевірити інформацію «щодо знищення заступником голови Сумської обласної державної адміністрації сільського господарства в Сумській області, розкрадання земель сільськогосподарського призначення».

Про це йдеться у депутатському зверненні Г.ОМЕЛЬЧЕНКА до вищеназваних посадовців, копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

За інформацією Г.ОМЕЛЬЧЕНКА, віце-губернатор нібито організував групу осіб (з ознаками злочинного угруповання), до складу якої входять колишній керівник Головного управління Держкомзему, керівник землевпорядкувальної служби Сумського району, помічники заступника голови ОДА, які ц період 2010-2011 рр. займалися поборами з керівників сільгосппідприємств області.

У зверненні наведено один з епізодів, коли вказані помічники віце-губернатора нібито вимагали від керівника одного з агропідприємств заплатити корупційний «земельний податок» у розмірі 100 дол. США з кожного гектара землі, яку орендує господарство. Таким чином, він мав виплатити 300 тис. дол.

У зверненні наголошується, що це не одиничний випадок, а система взаємовідносин з орендарями землі у Сумській області.

Крім того, як стверджує депутат, у Сумській області склалася ситуація, коли землі резерву і державного запасу оформляються на підставних осіб під заяви на отримання земель для ведення особистого сільського господарства. Організацією цього «процесу» нібито опікуються заступник глави ОДА і група його людей через підконтрольні підприємства.

«Аналіз одержаної інформації дає підстави спрогнозувати, що з початком земельної реформи у Сумській області не залишиться жодного гектара державної землі. Надходження до бюджету від реалізації землі дорівнюватимуть нулю, а земля безкоштовно і незаконно перейде чиновникам області і людям», підконтрольним віце-губернатору, наголошує Г.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Як повідомлялося, раніше Г.ОМЕЛЬЧЕНКО звертався до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і керівників правоохоронних органів з вимогою розслідувати можливу участь голови Сумської обласної державної адміністрації Юрія ЧМИРЯ у доведенні до банкрутства ВАТ «Акціонерна компанія «Свема» (м. Шостка Сумської області).