Луценка відправлять в колонію, куди він сам саджав злочинців-міліціонерів

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО відбуватиме покарання в Менській колонії на Чернігівщині, якщо суд не виправдає його.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після засідання Громадської ради при Державній пенітенціарній службі України у коментарі журналістам повідомив перший заступник голови ДПтС Сергій СИДОРЕНКО.

За його словами, якщо суд не виправдає Ю.ЛУЦЕНКА, то він відбуватиме покарання в колонії спеціального режиму для колишніх працівників правоохоронних органів.

«Така установа у нас єдина – в Чернігівській області, №91», - уточнив С.СИДОРЕНКО.

Відповідно, сказав він, залежно від подальших судових рішень у справі Ю.ЛУЦЕНКА, він може бути етапований до Менської виправної колонії в Макошині Чернігівської області.

*** Згідно з даними офіційного сайту Управління ДптСУ в Чернігівській області, у Менській колонії відбувають покарання 507 осіб, більшість з яких засуджено за тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Засуджені задіяні у виробництві будівельних матеріалів, швейної продукції, товарів широкого вжитку з дерева та паперу, столярних виробів, здійснюють обслуговування та ремонт автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО засуджений до 4 років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна. Також суд своїм рішенням позбавив Ю.ЛУЦЕНКА першого рангу державного службовця і заборонив обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими і організаційно-виконавчими функціями підприємств, організацій і установ всіх форм власності, впродовж двох років.

Крім того, суд дійшов до висновку про необхідність стягнути з Ю.ЛУЦЕНКА на користь МВС України більш як 643 тис. грн. як компенсацію за незаконне святкування Дня міліції в Палаці «Україна» в 2008-2009 роках.

Захист Ю.ЛУЦЕНКА має намір оскаржити вирок.