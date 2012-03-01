Прес-конференція «Атака на підприємців Києва і бунти на ринках»

У п'ятницю, 2 березня, об 11.00 на території ринку «Лісовий» (Київ, ст. м. «Лісова») відбудеться прес-конференція голови громадської організації «Всеукраїнське об'єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця» Оксани ПРОДАН на тему: «Атака на підприємців Києва та бунти на ринках».

В ході заходу будуть висвітлені наступні питання:

Чому знищують малий бізнес і кому це вигідно?

Як зникнення МАФів і ринків може вплинути на зростання цін товарів і послуг?

Як створити цивілізовані правила гри для підприємців?

Прес-конференція пройде за участю підприємців і покупців.

Час і місце збору журналістів - о 10.50 біля виходу зі ст. м. «Лісова» (вихід, протилежний руху потягу метро).

Акредитація обов'язкова!

Тел.: (067) 234-02-91

e-mail: press.fortetsya@gmail.com