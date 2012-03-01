Яворівський прогнозує переворот в Україні
16:59, 01 березня 2012Політика
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Каже, що країна підніметься зі сходу
|Володимир Яворівський
Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної організації партії «ВО «Батьківщина», про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Луганську.
«Найближчим часом на Україну чекає хвиля масових протестів, саме зі сходу почнеться народний бунт. Тільки за офіційними даними Центру Разумкова, близько 67% громадян вже сьогодні готові до активних протестних дій», – сказав народний депутат.
При цьому він припустив, що силовий сценарій розгону протестів владі здійснити не вдасться. «Я думаю, кров українців не проллється, оскільки напівголодна і доведена до межі армія швидко перейде на сторону народу. Також, я думаю, зроблять і інші правоохоронні органи», – зазначив В.ЯВОРІВСЬКИЙ.
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