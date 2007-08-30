Тимошенко у Харкові поставила рекорд?

Харківський БЮТ заявляє, що на вчорашньому загальноміському мітингу, в якому брала участь лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, зібралося близько 55 тис. харків`ян.

Як повідомляє прес-служба харківського БЮТ, цей мітинг став найчисельнішим з усіх, які збирали українські політики в Харкові за останні два роки.

При цьому прес-служба зазначає, що тільки завдяки злагодженій роботі служб безпеки, активістів БЮТ і міліції вдалося запобігти зіткненням організованих провокаторів з людьми, які прийшли на зустріч з Ю.ТИМОШЕНКО.

«Так, міліцією і активістами БЮТ було заблоковано близько 1000 агресивних прихильників «Союзу молоді регіонів» у районі вул. Квітки Основ’яненка, а також група людей в масках і чорній уніформі з прапорами ОУН в районі пл. Пролетарської.

Служба безпеки запобігла спробам підпалу автомобілів на перетині пл. Пролетарської і пл. Рози Люксембург, а також спробі прориву людей в масках з палаючими факелами крізь колони прихильників БЮТ під час мітингу Ю.ТИМОШЕНКО», - зокрема йдеться в повідомленні прес-служби.