Держдепартамент США привітав Росію з виборами

23:50, 05 березня 2012
Політика
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Спостерігачі відзначили ряд порушень, у тому числі і масових, і закликала російську владу ретельно їх розслідувати.

ДерждепартаментСША привітавжителівРосії зобраннямновогопрезидента.Зіспеціальною заявоювиступилапрес-секретарвідомстваВікторіяНуланд.

"СполученіШтативітаютьросійськийнародіз завершеннямвиборіві готовіпрацювати зобранимпрезидентомпіслятого, яквсі результатибудутьперевіреніі вінпринесеприсягу", -цитуєБі-бі-сі.

Нуландтакожсказала,що ДерждепартаментсхвалюєдоповідімісійОБСЄі ПАРЄ, ізазначила,щоглаваделегаціїПАРЄназваврезультатвиборів"чистоюперемогою" і"виборомбільшості".

Разомз тим вонасказала,що спостерігачівідзначилирядпорушень, у томучислі імасових,і закликаларосійську владуретельно їхрозслідувати.

Удоповідяхміжнароднихспостерігачівтакож говориться,що,незважаючинапрогресу прозоростівиборів, виборчакампаніяпроводиласьна користьВолодимираПутіна.

 

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