Держдепартамент США привітав Росію з виборами
Спостерігачі відзначили ряд порушень, у тому числі і масових, і закликала російську владу ретельно їх розслідувати.
ДерждепартаментСША привітавжителівРосії зобраннямновогопрезидента.Зіспеціальною заявоювиступилапрес-секретарвідомстваВікторіяНуланд.
"СполученіШтативітаютьросійськийнародіз завершеннямвиборіві готовіпрацювати зобранимпрезидентомпіслятого, яквсі результатибудутьперевіреніі вінпринесеприсягу", -цитуєБі-бі-сі.
Нуландтакожсказала,що ДерждепартаментсхвалюєдоповідімісійОБСЄі ПАРЄ, ізазначила,щоглаваделегаціїПАРЄназваврезультатвиборів"чистоюперемогою" і"виборомбільшості".
Разомз тим вонасказала,що спостерігачівідзначилирядпорушень, у томучислі імасових,і закликаларосійську владуретельно їхрозслідувати.
Удоповідяхміжнароднихспостерігачівтакож говориться,що,незважаючинапрогресу прозоростівиборів, виборчакампаніяпроводиласьна користьВолодимираПутіна.