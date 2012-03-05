Держдепартамент США привітав Росію з виборами

Спостерігачі відзначили ряд порушень, у тому числі і масових, і закликала російську владу ретельно їх розслідувати.

ДерждепартаментСША привітавжителівРосії зобраннямновогопрезидента.Зіспеціальною заявоювиступилапрес-секретарвідомстваВікторіяНуланд.



"СполученіШтативітаютьросійськийнародіз завершеннямвиборіві готовіпрацювати зобранимпрезидентомпіслятого, яквсі результатибудутьперевіреніі вінпринесеприсягу", -цитуєБі-бі-сі.



Нуландтакожсказала,що ДерждепартаментсхвалюєдоповідімісійОБСЄі ПАРЄ, ізазначила,щоглаваделегаціїПАРЄназваврезультатвиборів"чистоюперемогою" і"виборомбільшості".



Разомз тим вонасказала,що спостерігачівідзначилирядпорушень, у томучислі імасових,і закликаларосійську владуретельно їхрозслідувати.



Удоповідяхміжнароднихспостерігачівтакож говориться,що,незважаючинапрогресу прозоростівиборів, виборчакампаніяпроводиласьна користьВолодимираПутіна.

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