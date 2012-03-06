Свідку у справі Іващенка під час допиту в суді стало зле
Експерту-економісту Юлії Снігуровій принесли стілець і воду
Експерту-економісту Юлії СНІГУРОВОЇ, яка сьогодні допитується в Печерському районному суді Києва як свідок з боку захисту у справі за обвинуваченням колишнього тимчасово виконуючого обв’язки міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА, стало зле, вона попросила у головуючого судді дозволу сісти.
Як передає кореспондент УНІАН, секретар приніс свідку стілець і воду, після чого допит продовжився.
Даючи відповіді на запитання адвокатів В.ІВАЩЕНКА, Ю.СНІГУРОВА повідомила, що не має офіційної кваліфікації судового експерта з відповідною реєстрацією в Міністерстві юстиції, а участь у визначенні ринкової вартості об’єктів нерухомості Феодосійського судномеханічного заводу брала як член громадської організації «Всеукраїнська спілка експертів-оцінювачів».
Допит свідка триває.
Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу із звинувачення В.ІВАЩЕНКА у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації Держпідприємства Міноборони "Феодосійський судномеханічний завод".
В.ІВАЩЕНКА було затримано в серпні 2010 року. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.