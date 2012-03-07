СКУ розцінює вирок Луценку як чергову судову розправу

Світовий конґрес українців (СКУ) висловлює свою глибоку стурбованість рішенням Печерського районного суду Києва від 27 лютого 2012 р. засудити колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА до чотирьох років ув’язнення і розцінює це рішення як чергову судову розправу владних структур України над політичною опозицією.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СКУ.

СКУ поділяє висловлені на цю тему заяви високих міжнародних інституцій та провідних держав світу, які наголошують, що «українська судова система не відповідає міжнародним стандартам та що в Україні продовжується порушення принципів верховенства права та основних прав і свобод людини».

«Той факт, що в Україні напередодні парламентських виборів за ґрати запроторюють лідерів двох опозиційних партій “Батьківщина” і “Народна самооборона” Юлію ТИМОШЕНКО і Юрія ЛУЦЕНКА, є надзвичайно тривожним сигналом щодо чесності і прозорості цих виборів”, – заявив президент Світового конґресу українців Євген ЧОЛІЙ.

Довідка УНІАН. СКУ є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. СКУ об’єднує в своєму складі українські організації із 32 країн та підтримує зв’язки з українцями ще 14 країн. Заснований у 1967 р. як неприбуткова організація, у 2003 р. СКУ був визнаний неурядовою організацією в Економічній та Соціальній раді Організації Об’єднаних Націй зі спеціальним консультативним статусом.