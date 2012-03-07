У Тимошенко відмовляються коментувати балотування Волкова від БЮТ

В партії “Батьківщина” відмовляються коментувати інформацію про можливе балотування Олександра ВОЛКОВА у мажоритарному окрузі на Сумщині від цієї політичної сили.

В прес-службі першого заступника лідера “Батьківщини” Олександра ТУРЧИНОВА на прохання УНІАН прокоментувати це зауважили, що “сьогодні навряд чи це можливо”. Не відповів А.ТУРЧИНОВ на це запитання і на своїй сторінці у Facebook. Так само не вдалося отримати пояснення від лідера фракції “БЮТ-Батьківщина” Андрія КОЖЕМ`ЯКІНА. В прес-службі партії зауважили, що А.КОЖЕМ`ЯКІН взагалі не дає коментарі телефоном. Більше того, в прес-службі порадили звернутися до когось іншого, оскільки А.КОЖЕМ`ЯКІН “не відповідає за виборчі питання, і керує виключно фракцією”.

Так само УНІАН не вдалося додзвонитися до низки інших депутатів з фракції “БЮТ-Батьківщина”, зокрема, до першого заступника лідера фракції Сергія СОБОЛЄВА та заступника лідера фракції Андрія ШКІЛЯ. Жоден з них не зняв слухавки.

Як повідомлялося, сьогодні з`явилася інформація, що депутат кількох скликань Верховної Ради О.ВОЛКОВ буде балотуватися в парламент по мажоритарному округу в Сумській області від партії "Батьківщина". Зокрема, листівка з фото О.ВОЛКОВА поруч з Юлією ТИМОШЕНКО роздається людям із наметів з символікою БЮТ і йде передвиборна агітація О.ВОЛКОВА як кандидата в депутати по Білопольському округу Сумської області. За часів президентсва Леоніда КУЧМИ О.ВОЛКОВА називали “директором парламенту” і свого часу він балотувався до ВР за списком “Блоку КУЧМА”. Наразі О.ВОЛКОВ є куратором Сумської обласної партійної організації «ВО «Батьківщина» від виконавчого секретаріату політичної ради партії.