Намісник Києво-Печерської лаври: Ми молились і молитимемось за Путіна

Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський ПАВЛО просить допомоги у Володимира ПУТІНА.

В ексклюзивному інтерв'ю журналу Weekly.ua митрополит ПАВЛО розповів, що Лаврі надавав допомогу Президент Росії В.ПУТІН. «Він виділив велику суму на роботи з відновлення Успенського собору. Без цих грошей ми б не змогли відродити святиню. І тепер проситимемо В.ПУТІНА про допомогу, оскільки наші не дуже поспішають допомагати Лаврі, - поскаржився настоятель Лаври. - Ми молимося і будемо молитися за Володимира Володимировича, як і за всіх інших меценатів, які допомагали Лаврі у різні часи».

Митрополит ПАВЛО також розповів, хто з політиків ходить до нього на сповідь. «У мене сповідалися Микола Янович АЗАРОВ, Володимир Михайлович ЛИТВИН, сповідався покійний Георгій Миколайович Кирпа. Дуже часто на молитву приходить Андрій Петрович КЛЮЄВ зі своєю родиною», - повідомив намісник Лаври.