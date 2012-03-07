Київським чиновникам подарували порося

Подарунки чиновникам до 8 березня цьогоріч виявилися скромними, повідомляє ТСН.

Нагадаємо, чиновникам можна дарувати подарунки лише двічі на рік і не дорожче 480 гривень. Тому головними презентами сьогодні стали квіти, цукерки і торти. Їх несли до Податкової адміністрації, Генпрокуратури та Нацбанку. Біля інших державних установ, МВС чи КРУ, відвідувачів майже не було.

Найщедрішими сьогодні виявилися гості КМДА, які несли найбільші букети. А ще вони відзначилися найбільш екзотичним подарунком - живим поросям. Його чиновникам принесла киянка на знак незадоволення їхньою роботою. Однак узяти презент ніхто не наважився. Жіночка, яка принесла екологічний подарунок, розповіла, що спеціально обирала найгарніше молочне порося - з кумедними плямочками.