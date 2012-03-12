Нардеп: депутатів, які б хотіли перенести вибори на 2015 рік, - більшість

Чимало народних депутатів не зможуть потрапити до наступної Верховної Ради і тому не проти перенесення виборів на 2015 рік.

Таку думку висловив народний депутат від БЮТ Валерій КРАЙНІЙ, коментуючи результати опитування народних депутатів України, проведеного Інститутом Горшеніна.

«Я за те, щоб вибори були у 2012 році, і я чудово розумію, що ці вибори мають бути у той період, коли вони передбачені в Конституції, згідно із законом. Але я думаю, що депутатів, які бажали б перенести вибори на 2015 рік, більшість», - відзначив він.

За його словами, партії, які втрачають рейтинг і мають ризик непроходження п`ятивідсоткового бар`єру, шукають якісь можливості, щоб забезпечити себе на майбутніх парламентських і президентських виборах. «Ні для кого не секрет, що йдуть розмови про те, що вибори мають бути не 28 жовтня 2012 року, а, можливо, у 2015 році», - відзначив В.КРАЙНІЙ.

При цьому він висловив думку, що багато хто з чинних депутатів не зможе потрапити до наступного складу Верхової Ради ані за партійними списками, ані по мажоритарних округах.

Депутат висловив думку, що за існуючої моделі виборів «стелею» проходження до парламенту буде 80-е місце списку якоїсь політичної сили. «А мажоритарка – це окремий проект, пов`язаний з тим, що там непросто буде домовитися за конкретну територію, за конкретний округ», - додав В.КРАЙНІЙ.

Президент аналітичного Центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ також вважає, що дуже багато депутатів не полишають надії, що вони балотуватимуться за партійними списками. «Все ж таки, це надійніший спосіб, ніж непередбачувана лотерея з мажоритарки. Гроші - приблизно однакові. Але якщо ти потрапляєш до прохідної частини списку, то ти можеш забути про проведення виборчої кампанії, оскільки вона проводитиметься централізовано», - відзначив експерт.

Він вважає, що досить значна кількість народних депутатів, які прийняли рішення йти по мажоритарному округу на парламентських виборах, пояснюється відсутністю у них перспективи потрапляння до прохідної частини партійного списку. «Мажоритарна система пов`язана з серйознішою участю. Там треба постійно їздити, зустрічатися з виборцем, а це велика морока», - вважає експерт.

На думку І.ЖДАНОВА, те, що народні депутати України вважають оптимальною парламентсько-президентську і парламентську форми правління – абсолютно природно. «Тоді основний центр влади переміщається у Верховну Раду. І це - бальзам на душу народним депутатам, які стають більш впливовими. Народні депутати обиралися ще в 2007 році, коли була парламентсько-президентська республіка. Вони зараз порівнюють, як було за Віктора ЮЩЕНКА, як за Віктора ЯНУКОВИЧА – зараз вони перетворилися на простих «кнопкодавів». Ні на що не впливають практично і нічого не вирішують. За ЯНУКОВИЧА парламент перетворився на філіал Банкової», - сказав він.

У свою чергу директор Центру політичного маркетингу Василь СТОЯКІН назвав природним бажання депутатів чинити більший вплив на ситуацію в країні, ніж вони його чинять зараз. «Скажімо так, за більш сильного парламенту зростає капіталізація кожного депутатського місця. Тому абсолютно природно, що депутати тяжіють, швидше, до сильнішої з погляду парламентаризму системи», - відзначив він.

Політолог вважає, що проведення виборів у жовтні 2012 року найменш вигідно представникам Партії регіонів. «Тим, які безпосередньо беруть участь у реалізації тих реформ, які проводить зараз влада. Абсолютно очевидно, що результат реформ вже зараз такий, що довіра суспільства до влади знизилася до критичного рівня. І цілком може виявитися так, що в наступній Верховній Раді більшість буде супротивниками чинного Президента, а, можливо, навіть супротивниками і самих реформ, що проводяться. І далі реформувати вже нічого не вийде. А реформування – річ дуже «смачна», як ми бачимо, припустимо, за програмою тієї ж самої приватизації», - сказав В.СТОЯКІН.

Як повідомлялося, згідно з результатами опитування Інституту Горшеніна, 88,4% депутатів України висловлюються за проведення наступних парламентських виборів у жовтні 2012 року, а 7,5% опитаних – за синхронізацію виборів з президентськими у 2015 році.

Також 39,4% народних депутатів України ще не визначилися, чи будуть вони брати участь у наступних парламентських виборах. При цьому 88,4% опитаних висловлюються за проведення наступних виборів в жовтні 2012 року.