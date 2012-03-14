Богословська у п'ятницю чекає провокацій від опозиції

Парламентська тимчасова слідча комісія з питань розслідування обставин підписання газових угод між НАК "Нафтогаз України" та ВАТ "Газпром" щодо наявності ознак державної зради в сфері економічної безпеки рекомендує парламенту розглянути 16 березня свій остаточний звіт та направити його через дипломатичні канали в парламенти європейських країн для ознайомлення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила голова ТСК Інна БОГОСЛОВСЬКА на засіданні комісії.

"Затвердження постанови і звіту ТСК заплановано на п`ятницю. Ми очікуємо провокацій опозиції, а тим більше, що на цей день поставлено й питання щодо газотранспортної системи, але навіть, якщо буде зірвано цей процес, про що ми вже чули від наших колег у парламенті, парламент, я впевнена, винесе постанову про перенесення звіту на наступний пленарний тиждень", - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА.

За її словами, ТСК пропонує парламенту ухвалити постанову, в якій викладено факти, встановлені в ході розслідування, щодо наявності в діях колишнього екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО ознаки державної зради. "В постанові будуть викладені факти, які були приховані Ю.ТИМОШЕНКО від суспільства, держави і влади. Ми також пропонуємо парламенту звернутися до правоохоронних органів України та парламентів європейських країн, щоб надати цей звіт не лише владі і правоохоронним органам, але й парламентаріям інших країн, щоб вони мали змогу прочитати всі документи і інформацію з перших джерел", - додала вона.

І.БОГОСЛОВСЬКА уточнила, що ТСК встановила факти наявності "особистої залежності" Ю.ТИМОШЕНКО від російської сторони. "Безумовно доведено, що змова про перенесення приватних боргів компаній ТИМОШЕНКО на державний бюджет вимальовується ще з того часу, коли вона працювала спільно з ЛАЗАРЕНКОМ. Саме прем`єр-міністр ЛАЗАРЕНКО видав гарантії того, що уряд України відповідатиме по боргах приватних компаній ТИМОШЕНКО, якщо вони виникнуть. Це було зроблено офіційним листом ЛАЗАРЕНКА і на підставі цього листа РФ намагається досі отримати 405 млн. дол. в розрахунок за приватні борги ТИМОШЕНКО. Ці обставини доведені", - констатувала голова ТСК.

Крім того, за її словами, комісія отримала від російської сторони копію постанови суду про закриття кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО за фактом неодноразової дачі хабарів посадовим особам Міністерства оборони Росії "за нереабілітуючими обставинами". "За Кримінально-процесуальним кодексом це означає, що ТИМОШЕНКО визнана винною, але звільнена від відбування покарання на території Росії", - вважає І.БОГОСЛОВСЬКА.

"Недостатньо матеріалів для того, щоб довести факт державної зради. Згідно з українським законодавством, повинно бути доведено наявність умислу на завдання економічного збитку державі чи економічним інтересам держави. Це дуже складний склад злочину, який доводиться багатьма способами доказів, а інструментів довести це в повній мірі у тимчасової слідчої комісії немає, але безумовно є факт, що ТИМОШЕНКО приховала від суспільства і влади обставини, які мали прямий вплив на її поведінку під час ведення газових переговорів. Далі все в компетенції слідчих органів", - резюмувала І.БОГОСЛОВСЬКА.