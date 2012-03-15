Омбудсмана від Партії регіонів провалили Грицак і комуністи?

За провладного кандидата в омбудсмени Валерію Лутковську не проголосували щонайменше троє регіоналів, а також комуністи.

Про це повідомляють джерела "Української правди", якім стали відомі деякі подробиці таємного голосування.

Так, кандидатуру Лутковської не підтримали регіонали Василь Грицак і Валерій Коновалюк.

Причина в тому, що Лутковська - це креатура міністра юстиції Олександра Лавриновича, з яким Грицак і Коновалюк ведуть війну в зв'язку з біометричними паспортами.

Крім того, кандидатуру Лутковської не підтримав регіонал Едуард Павленко, який тісно пов'язаний з чинним омбудсменом Ніною Карпачовою.

Карпачова на покладає сподівань вчергове обратися на цю посаду, оскільки голова Верховної Ради Володимир Литвин начебто обіцяв внести її кандидатуру після провалу Лутковської.

Окрім того, як повідомляють джерела, за Лутковську не голосувала КПУ, оскільки в апараті омбудсмена Карпачової було працевлаштовано декілька колишніх депутатів від Компартії.

Сама Карпачова також не чужа до комуністичної ідеології - наприклад, вона публічно виступала на підтримку режиму Фіделя Кастро.

Як відомо, у четвер жоден з кандидатів не набрав достатньої кількості голосів для обрання уповноваженим з прав людини.

Так, за Валерію Лутковську проголосувало 212 депутатів, за Євгена Захарова – 134.

Не підтримали жодного кандидата 18 депутатів. Визнано недійсними 27 бюлетенів.