Янукович сьогодні проведе зустріч із прем’єр-міністром Угорщини

Акредитація представників ЗМІ проводиться до 10.00

У п’ятницю, 16 березня, о 12.00 Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ проведе зустріч із прем’єр-міністром Угорщини Віктором ОРБАНОМ. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента. Акредитація представників ЗМІ проводиться до 10.00 16 березня за телефоном 255-63-18.

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