Янукович сьогодні проведе зустріч із прем’єр-міністром Угорщини

08:50, 16 березня 2012
Політика
891 0

Акредитація представників ЗМІ проводиться до 10.00

Віктор Янукович на засіданні Ради регіонів у Києві. 21 лютого

У п’ятницю, 16 березня, о 12.00 Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ проведе зустріч із прем’єр-міністром Угорщини Віктором ОРБАНОМ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Акредитація представників ЗМІ проводиться до 10.00 16 березня за телефоном 255-63-18.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter