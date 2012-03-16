Президент GRECO: Заяви Ківалова - грубе викривлення моїх слів

Маріан Мрчела, президент GRECO - підструктури Ради Європи, заперечує висловлювання депутата від Партії регіонів Сергія Ківалова про те, що GRECO нібито виступає проти декриміналізації ст. 364 і ст. 365 Кримінального кодексу України, за якими, зокрема, засуджена екс-прем'єр України Юлія Тимошенко. Про це він заявив в інтерв'ю Тижню.

"Твердження, зроблені паном Ківаловим в українській пресі, є грубим викривленням того, що я насправді сказав. А саме: звертаючись до Комітету з юридичних справ та прав людини Парламентської Асамблеї Ради Європи 11 [12] березня 2012 року, я послався на звіти GRECO, які зазначають, що у пошуках ефективної відповіді на питання корупції деякі держави-члени дійсно застосовують положення стосовно порушення довіри або зловживання владою. Статті 364 та 365 Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за зловживання та перевищення службових повноважень, не були предметом цього оцінювання і, відповідно, не досліджувалися GRECO", - заявив Маріан Мрчела.

Нагадаємо, як заявив народний депутат від Партії регіонів, Сергій Ківалов, в разі декриміналізації ст. 364 і ст. 365 Кримінального кодексу Україні загрожують санкції з боку Парламентської асамблеї Ради Європи. Він посилався на засідання GRECO, на якому начебто лунали подібні пропозиції.