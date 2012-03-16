Стецьків думає, що ПР за вчорашнє влаштує «пацанячі розборки»
Нардеп не виключає, що Литвин може внести кандидатуру Карпачової на посаду Омбудсмана
Опозиція не голосуватиме за кандидатуру Ніни КАРПАЧОВОЇ на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, якщо ця кандидатура буде внесена на розгляд парламенту.
Про це сказав в інтерв’ю агентству УНІАН Тарас СТЕЦЬКІВ (фракція НУ-НС).
Він не виключив, що голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН може внести кандидатуру Н.КАРПАЧОВОЇ на посаду Уповноваженої ВР з прав людини.
За його словами, в такому випадку більшість «може цю кандидатуру провести. Бо їм треба виходити з цього конфузу (йдеться про вчорашній провал кандидатури Валерії ЛУТКОВСЬКОЇ, яка була запропонована фракцією Партії регіонів) і вони напевно підуть цим шляхом».
На уточнююче запитання УНІАН, чи опозиція підтримає цю кандидатуру С.СТЕЦЬКІВ відповів: «Ні, це не реально».
Він зазначив, що опозиція, або повторно внесе кандидатуру Євгена ЗАХАРОВА, або кандидатуру «іншого такого калібру правозахисника».
Коментуючи вчорашнє голосування за кандидатури на посаду омбудсмена Т.СТЕЦЬКІВ зазначив, «що більшість вчора провалилася і вчорашнє голосування показало, що вона не має фізичної присутності депутатів». На уточнююче запитання, яка фракція вчора підвела більшість, не проголосувавши за В.ЛУТКОВСЬКУ, С.СТЕЦЬКІВ відповів: «хай вони свої розборки влаштовують, свої пацанячі».