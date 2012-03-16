Стецьків думає, що ПР за вчорашнє влаштує «пацанячі розборки»

Опозиція не голосуватиме за кандидатуру Ніни КАРПАЧОВОЇ на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, якщо ця кандидатура буде внесена на розгляд парламенту.

Про це сказав в інтерв’ю агентству УНІАН Тарас СТЕЦЬКІВ (фракція НУ-НС).

Він не виключив, що голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН може внести кандидатуру Н.КАРПАЧОВОЇ на посаду Уповноваженої ВР з прав людини.

За його словами, в такому випадку більшість «може цю кандидатуру провести. Бо їм треба виходити з цього конфузу (йдеться про вчорашній провал кандидатури Валерії ЛУТКОВСЬКОЇ, яка була запропонована фракцією Партії регіонів) і вони напевно підуть цим шляхом».

На уточнююче запитання УНІАН, чи опозиція підтримає цю кандидатуру С.СТЕЦЬКІВ відповів: «Ні, це не реально».

Він зазначив, що опозиція, або повторно внесе кандидатуру Євгена ЗАХАРОВА, або кандидатуру «іншого такого калібру правозахисника».

Коментуючи вчорашнє голосування за кандидатури на посаду омбудсмена Т.СТЕЦЬКІВ зазначив, «що більшість вчора провалилася і вчорашнє голосування показало, що вона не має фізичної присутності депутатів». На уточнююче запитання, яка фракція вчора підвела більшість, не проголосувавши за В.ЛУТКОВСЬКУ, С.СТЕЦЬКІВ відповів: «хай вони свої розборки влаштовують, свої пацанячі».