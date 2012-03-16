Круглий стіл «ЗВТ у рамках СНД: наслідки для України»
У вівторок, 20 березня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «ЗВТ у рамках СНД: наслідки для України».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
Чи ратифікує Верховна Рада України Угоду про створення ЗВТ з СНД?
Які економічні наслідки для України від створення ЗВТ з СНД?
Як відіб'ється на відносинах Україна-ЄС ратифікація Угоди про створення ЗВТ у рамках СНД?
Учасники круглого столу:
1. Олексій УРІН – радник, керівник групи економічної політики Посольства РФ в Україні;
2. Олег ВОЛОШИН - директор Департаменту інформаційної політики МЗС України;
3. Валерій КОНОВАЛЮК – народний депутат України, ПР;
4. Андрій ПИШНИЙ – член політради партії «Фронт Змін»;
5. Віктор МАТЧУК – народний депутат України, НУ-НС;
6. Віталій ЩЕРБЕНКО – глава виконавчого комітету Європейської партії України.
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