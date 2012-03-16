У вівторок, 20 березня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «ЗВТ у рамках СНД: наслідки для України».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

Чи ратифікує Верховна Рада України Угоду про створення ЗВТ з СНД?

Які економічні наслідки для України від створення ЗВТ з СНД?

Як відіб'ється на відносинах Україна-ЄС ратифікація Угоди про створення ЗВТ у рамках СНД?

Учасники круглого столу:

1. Олексій УРІН – радник, керівник групи економічної політики Посольства РФ в Україні;

2. Олег ВОЛОШИН - директор Департаменту інформаційної політики МЗС України;

3. Валерій КОНОВАЛЮК – народний депутат України, ПР;

4. Андрій ПИШНИЙ – член політради партії «Фронт Змін»;

5. Віктор МАТЧУК – народний депутат України, НУ-НС;

6. Віталій ЩЕРБЕНКО – глава виконавчого комітету Європейської партії України.

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