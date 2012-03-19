Виборчком назвав нового мера Обухова

Висуванець Партії регіонів Левченко на понад 20% випередив свого найближчого конкурента

Постановою Обухівської міської виборчої комісії переможцем позачергових виборів Обухівського міського голови визначено висуванця Партії регіонів Олександра ЛЕВЧЕНКА. Про це УНІАН повідомили в Обухівській міській виборчій комісії. У повідомленні зазначається, що О.ЛЕВЧЕНКО на понад 20% випередив свого найближчого конкурента. Як відомо, 18 березня проводилися позачергові вибори Обухівського міського голови (Київська область).

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