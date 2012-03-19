Виборчком назвав нового мера Обухова

11:10, 19 березня 2012
Політика
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Висуванець Партії регіонів Левченко на понад 20% випередив свого найближчого конкурента

Постановою Обухівської міської виборчої комісії переможцем позачергових виборів Обухівського міського голови визначено висуванця Партії регіонів Олександра ЛЕВЧЕНКА.

Про це УНІАН повідомили в Обухівській міській виборчій комісії.

У повідомленні зазначається, що О.ЛЕВЧЕНКО на понад 20% випередив свого найближчого конкурента.

Як відомо, 18 березня проводилися позачергові вибори Обухівського міського голови (Київська область).

 

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