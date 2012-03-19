Литвин погиркався з Кожем'якіним

На засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів парламентських комітетів відбулась суперечка між головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНОМ та лідером «БЮТ-Батьківщини» Андрієм КОЖЕМ’ЯКІНИМ щодо блокування у п’ятницю, 16 березня, депутатами з цієї фракції роботи парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, А.КОЖЕМ’ЯКІН зазначив, що в п’ятницю була заблокована трибуна, оскільки народних депутатів – жінок не пропускали в Качанівську колонію, де відбуває покарання екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО. За його словами, блокування трибуни ВР було адекватною відповіддю.

У свою чергу В.ЛИТВИН зазначив, що «не треба спільними зусиллями втоптувати Верховну Раду України у бруд». «Її втоптали, а тепер кажуть захищайте Верховну Раду. Нема що захищати, якщо по-чесному. Починають розповідати, хто, як у Верховній Раді, хто там скільки кому грошей дає. То давайте може почнемо з того, скільки за входження у Верховну Раду платили, які зарплати у Верховній Раді, які пільги», - додав спікер.

За його словами, ті, хто найбільше критикує парламенту, «найперші стоять у черзі на пільги». Він закликав народних депутатів поважати свій статус.

В.ЛИТВИН вважає, що для блокування у п’ятницю роботи ВР була «надумана мотивація».

За його словами, «БЮТ-Батьківщина» нібито блокувала трибуну ВР через те, що передбачався розгляд законопроекту про реформування нафтогазового комплексу України.

При цьому В.ЛИТВИН зауважив, що докладає всіх зусиль, аби парламент працював у нормальному режимі.

«Все що попросили - я намагаюсь зробити. Ви це розглядаєте, як слабкість», - сказав В.ЛИТВИН, звертаючись до А.КОЖЕМ’ЯКІНА.

Довідка УНІАН. 16 березня група опозиційних народних депутатів прибула до Качанівської колонії, однак їх не пропускали на територію закладу. Пізніше їх пропустили до начальника колонії.

Того ж дня близько 12.00 депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» заблокували роботу парламенту на знак протесту проти не допуску їхніх колег у колонію і пленарне засідання так і не відновилося.