Опозиції радять засвоїти урок виборів в Обухові

Опозиція має винести уроки з результатів виборів мера Обухова Київської області, де вона програла через відсутність домовленостей.

Таку думку на прес-конференції в УНІАН висловив голова правління КВУ Олександр ЧЕРНЕНКО.

За його словами, загалом на позачергових виборах міського голови Обухова опозиція набрала більшість голосів, але переміг представник влади.

«Сумарно опозиція перемагає, але вона знову не змогла домовитись», - наголосив О.ЧЕРНЕНКО.

Так, за результатами паралельного підрахунку голосів КВУ на виборах переміг висуванець Партії регіонів Олександр ЛЕВЧЕНКО (38,6% голосів), на другому місці опинився представник партії УДАР Анатолій ШАФАРЕНКО (21,8%), представник партії "Батьківщина" Ганна СТАРИКОВА - на третьому місці (17,7%).

О.ЧЕРНЕНКО зауважив, що опозиція має винести відповідні уроки з цих виборів, у тому числі щодо необхідності висування кандидатів, які користуються більшою підтримкою у тому чи іншому регіоні, а також має посилити свою роботу в округах.