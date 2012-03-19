Янукович: одне з улюблених занять - вибір сала

Президент України В.ЯНУКОВИЧ каже, що його вихідні часто підпорядковані онукам. Про свій вільний час він розповів в інтерв`ю ІТАР-ТАСС.

«Якщо є вільний час, я займаюся спортом. Трішки "підремонтував" колінні суглоби. Люблю пограти в теніс», - зазначив Президент.

Також за його словами, іноді з онуками грає у футбол. «Не люблю жити без руху, не люблю валятися на дивані», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент повідомив і про те, що доводиться читати багато документів, що віднімає «колосальний час». «Ну, й іноді література», - додав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, іноді він дивиться кіно. «Онуки затягують. Або дають замовлення - якийсь фільм їм сподобався. І часто буває в суботу або неділю, коли ми збираємося, я собі не належу. Вони задають програму, і я її виконую», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Відповідаючи на запитання про свої гастрономічні пристрасті, сказав, що раніше дуже любив бувати на ринку. «І, звичайно, одне з улюблених занять - вибір сала. Декілька сортів», - підкреслив він.