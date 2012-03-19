У Франції влаштували стрілянину в єврейському коледжі: 4 жертви

В результаті нападу, здійсненого сьогодні на єврейський коледж у Тулузі на півдні Франції, убито чотири люди. Як уточнив прокурор регіону Мішель Валу, йдеться про трьох дітей і вчителя, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Зловмисник стріляв у всіх, кого бачив перед собою: дорослих, дітей", - сказав представник влади. За словами Валу, злочинець переслідував своїх жертви навіть "усередині школи".

Влада Франції кинула всі сили на пошуки злочинця. На місце трагедії найближчим часом прибуде президент Ніколя Саркозі, його супроводжуватиме головний рабин Франції Жілль Бернхейм. Розслідування події доручене главі МВС Клоду Геану.

У поліції констатують, що за останні декілька днів це вже другий кривавий інцидент у Тулузі "зі схожим почерком". На минулому тижні невідомий розстріляв впритул трьох парашутистів повітряно-десантного полку, що перебували у звільненні в місті. Калібр зброї той самий - 11,43 мм. У кожному випадку злочинець діяв холоднокровно і методично. Розстрілявши своїх жертв, він встигав сховатися на мотоциклі до прибуття поліції.

Влада Франції також зв'язує напад на єврейську школу зі здійсненими раніше вбивствами французьких військовослужбовців. На "схожі обставини" вказав сьогодні президент Франції.