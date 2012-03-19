У Яценюка підозрюють, що регіонали планують земельну аферу

На Житомирщині «регіонали» мають намір втілити і випробувати схему відбору землі у громадян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Фронту Змін", про це заявив депутат Житомирської облради від партії Геннадій ЗУБКО.

Він наголосив, що фракція «Фронт Змін» у Житомирській обласній раді категорично проти винесення на розгляд чергової сесії ради та ухвалення в редакції депутатів від Партії регіонів проекту рішення «Про затвердження Тимчасового положення про надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок власників земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, що входять до складу спадщини, яка може бути визнана відумерлою, та передачу її в комунальну власність територіальної громади».

На переконання депутата, якщо 22 березня облрада ухвалить це Тимчасове положення, то “будь-кого із власників земельної ділянки можна буде позбавити землі”.

Г.ЗУБКО наголосив, що в Житомирській області є близько 40 тис. “так званих вільних земельних ділянок”, тобто “це земля, на яку люди з різних причин не встигли оформити документи або яка має перейти у спадщину після смерті людини її родичам”.

За його словами, «положенням передбачається, що цими земельними ділянками буде розпоряджатися призначений управитель, і він матиме право передавати земельні ділянки в оренду на невизначений термін і за умовами «на власний розсуд». Г.ЗУБКО додав, що власник змушений буде повернути управителю гроші за управління ділянкою, збереження спадщини та поліпшення землі. За його словами, коли в результаті йтиметься про десятки тисяч гривень, то люди змушені “будуть масово відмовлятися від своєї землі».

На переконання Г.ЗУБКА, розробники Тимчасового положення, отримавши підтримку в середньому 60 депутатів в кожній облраді, «роблять спробу «протягнути» через облради положення, яким відкривають шлях до позбавлення громадян України землі, використовуючи прогалини в законодавстві».

За його словами, шлях реалізації схеми вирішили випробувати в Житомирській області. «Ухвалення такого положення Житомирською облрадою – це опробування реалізації розробленої схеми відбору землі у людей”, - зазначив Г.ЗУБКО.

За його словами, якщо така схема буде втілена, то «вже через 3-5 років в державі власниками землі буде лише декілька родин, які і є розробниками цієї схеми».