Вітренко: Янукович сидить на західній голці і зіскочити з неї не зможе

Лідер Прогресивної соціалістичної партії Наталія ВІТРЕНКО не вірить в ініціативу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА зробити російську мову другою державною.

Про це Н.ВІТРЕНКО заявила в коментарі НБН.

«Це дешевий популізм і ще неграмотність. Коли він говорив, що цей закон внесений на розгляд парламенту, він перекручував факти. Адже закон, запропонований КОЛЕСНІЧЕНКОМ і КІВАЛОВИМ, передбачає регламентацію Європейської хартії про мови, а не визнання російської мови другою державною», – заявила Н.ВІТРЕНКО.

«Для того, щоб зробити російську другою державною, треба змінити 10-ту статтю Конституції. А цього він не робитиме, адже сидить на західній голці. Він з цієї голки зіскочити не зможе і не хоче. Він страшенно боїться втратити посаду Президента, свої капітали, капітали своїх синів», – стверджує лідер ПСПУ.

Нагадаємо, що 18 березня в інтерв`ю ІТАР-ТАСС В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв зробити російську мову другою державною в Україні. В той же час експерти розглядають цю заяву як політичну маніпуляцію.