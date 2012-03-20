У Франції оголошено найвищий рівень терористичної загрози

Президент Франції Ніколя Саркозі оголосив вищий рівень терористичної загрози в регіоні Південь-Піренеї та відрядив у район 14 спеціальних підрозділів поліції та жандармерії після нападу невідомого на єврейський коледж в Тулузі.



Президент також доручив керівникам МЗС і МВС відправитися в Тулузу, де міністр внутрішніх справ керуватиме розслідуванням.



"Буде встановлена ​​охорона біля всіх мусульманських і єврейських культових установ і всіх конфесійних шкіл", - заявив президент.



"Ми не знаємо мотивів цього злочинця. Звісно, коли він нападає на дітей і викладача-єврея, антисемітизм здається очевидним. Що стосується загиблих солдатів - двоє були мусульманами, третій - з Антильських островів, і ми можемо думати, що (вбивцею) керує расизм і божевільна жага вбивства ", - сказав Саркозі.



Вбивця, який скоїв три напади на школярів і військових на півдні Франції, найімовірніше, дотримується ісламістських або вкрай правих поглядів, повідомляє Франс Пресс з посиланням на джерело в поліції. "Ми розглядаємо дві основні очевидні версії: ісламістський слід і прихильність до ультраправих", - заявив співрозмовник.



У понеділок вранці невідомий під'їхав на моторолері до єврейського коледжу в Тулузі і відкрив стрілянину по групі учнів, батьків і викладачів. Потім вбивця зайшов у двір, переслідуючи дітей, після чого втік. Загинув 30-річний викладач, його двоє дітей у віці 3 і 6 років і 10-річна донька директора коледжу. Тяжко поранено 17-річного підлітка, який доставлений у лікарню.



За даними поліції, на вулиці вбивця використав зброю калібру 9 мм, а всередині коледжу - калібру 11,43 мм, з якого раніше в тому ж регіоні були розстріляні троє військових. Крім того, вбивця використав один і той же скутер під час нападу на коледж в Тулузі і на військових в Тулузі та Монтобані.



У неділю 11 березня і в четвер 15 березня невідомий, пересуваючись на моторолері, розстріляв одного військовослужбовця в цивільному в Тулузі і двох військових у формі в місті Монтобан, за 50 кілометрів від Тулузи. Усі загиблі були магрибського походження, зазначає РІА Новости.