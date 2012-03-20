Януковича попереджають, що він «грається з динамітом»

Намір президента Віктора Януковича знайти компроміс із Росією шляхом поступок у питаннях, які складають духовні цінності українського народу, ставить під загрозу існування нашої нації.

Таку думку в ефірі 5 каналу висловив експерт з міжнародної політики, професор Київського національного університету ім. Т. Шевченка Григорій Перепелиця.

На його переконання, рух України у напрямку таких структур, як ЄврАзЕС, буде створювати великі ризики для української незалежності. Експерт вважає, що президент Янукович це усвідомлює.

"Озвучені Януковичем ініціативи напередодні візиту до Кремля ослаблюють його позиції та позиції всієї України. Поступками у питаннях, які складають духовні цінності українського народу, досягнути кроків назустріч з боку Москви неможливо. Наші поступки Росія розглядатиме лише як слабкість і ще більше посилить свій тиск", - наголосив Перепелиця.

За його словами, головна проблема українського політикуму та влади – це неусвідомлення того, з ким вони мають справу в особі президента РФ Володимира Путіна.

"Путін – це дуже жорсткий та агресивний політик, який цинічно відстоює інтереси Росії і рахується лише з силою. У нього за спиною консолідоване російське суспільство. Відтак якщо президент України хоче досягти поступок від Росії, він також за собою повинен мати консолідоване суспільство. Мовна ж проблема лише розколює. Це фактично сьогодні динаміт, з яким граються українські політики", - резюмував Перепелиця.

Gazeta.ua

