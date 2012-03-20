Тюремники кажуть, що Тимошенко знову відмовилася від лікування

Екс-прем’єр-міністра Юлія ТИМОШЕНКО вчергове відмовилася пройти рекомендований німецькими фахівцями курс лікування.

Про це повідомляється на сайті Державної пенітенціарної служби України.

Як зазначається в повідомленні, учора, 19 березня, висококваліфіковані лікарі м. Харкова вчергове запропонували Ю.ТИМОШЕНКО пройти курс терапевтичного лікування та проведення комплексу реабілітаційно-оздоровчих процедур. У зв’язку з цим засудженій було надано для підписання «Інформовану згоду пацієнта на медичне втручання» із зазначенням в ній детального індивідуального комплексного плану лікування у відповідності до усіх рекомендацій німецьких лікарів.

«Однак Ю.ТИМОШЕНКО, отримавши згадані документи, відмовилась підписати запропоновану згоду та залишила надані документи для вивчення. Про це було складено відповідний акт», - зазначили в ДПтСУ.

У свою чергу лікарі МОЗ України у присутності начальника медико-санітарної частини Качанівської виправної колонії попередили Ю.ТИМОШЕНКО про її особисту відповідальність у разі погіршення стану її здоров’я з причини подальшої її відмови від лікування, йдеться у повідомленні.

Одночасно ДПтС України нагадує, що 16 березня на адресу керівництва відомства надійшов лист Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини з інформацією про отримання ним запиту від Європейського суду з прав людини (який зараз розглядає заяву Ю.ТИМОШЕНКО) щодо умов тримання та лікування у Качанівській виправній колонії Ю.ТИМОШЕНКО.

У зв’язку з цим Державна пенітенціарна служба України надала відповідну інформацію Урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини про умови утримання Ю.ТИМОШЕНКО, а також про умови, які були створені у Качанівській виправній колонії для забезпечення лікування та подальшого медичного обслуговування Ю.ТИМОШЕНКО.

Поряд з цим, в рамках виконання запиту Урядового уповноваженого Європейського суду з прав людини, ДПтС України надасть усі акти відмови засудженої від медичних оглядів і лікування, а також запропонованих реабілітаційних заходів, оскільки Ю.ТИМОШЕНКО жодного разу не погодилась на проведення терапевтичних процедур, що були рекомендовані німецькими фахівцями, заявили в пенітенціарній службі.